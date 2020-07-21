ФК «Ростов» уступил в последней игре сезона

Перед заключительным туром в РПЛ у «Ростова» были шансы выйти на четвёртое место в турнирной таблице, которое позволило бы ему в Лиге Европы УЕФА начинать сразу с групповой стадии. Для этого нужно было побеждать полуотпускной «Зенит» и ждать проигрыша ЦСКА. Не срослось. Ни тут, ни там.Чемпион РПЛ выставил на игру полурезервный состав, оставив на лавке двух лучших бомбардиров лиги – Сердара Азмуна и Артёма Дзюбу. В начале игры «жёлто-синие» были активнее и острее. Подшефные Валерия Карпина много владели мячом и подолгу атаковали. На 18-й минуте ростовчане заработали штрафной удар, исполнять который доверили Бактиёру Зайнутдинову. Казахстанский полузащитник выдал отличный удар низом. Вратарь гостей Александр Васютин коснулся, но от его рук игровой снаряд всё же зашёл в ворота – 1:0. На волне удачи «Ростов» чуть не забил второй гол. Эльдор Шомуродов головой пробил в перекладину. Ближе к перерыву команда гостей завладела преимуществом и стала теснить хозяев.На второй тайм у «Зенита» вышли Дзюба и Азмун, что моментально изменило расклад сил. Теперь «Ростов» защищался всей командой, «Зенит» намного больше владел мячом. На 72-й минуте натиск воплотился в гол. После опасного удара Сердара Азмуна Сергей Песьяков справился, но на добивании первым был Эмилиано Ригони, который ударом низом поразил ворота - 1:1. Азмун через три минуты тоже забил свой гол. Олег Шатов выполнил удобный «прострел» на ближнюю штангу, где иранский нападающий удачно сыграл на опережение – 1:2. Дончане бились и старались вернуться в игру… Не вышло. В итоге – поражение, 1:2, и «жёлто-синие» остаются на пятой строчке таблицы.Новый сезон в РПЛ начнётся через три недели.