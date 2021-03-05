ФК «Ростов» сыграл с «Сочи» вничью

В предыдущей игре (с «Зенитом») жёлто-синие перебрали карточек. В результате против «барсов» нужно было играть без Матиаса Норманна, Максима Осипенко и Хорена Байрамяна. Плюс (точнее, минус) «Ростов» потерял ещё и полузащитника Романа Ерёменко, который даже не в оптимальном состоянии был ключевым игроком в команде. Всё это говорило о том, что сочинцы будут фаворитами. Добавьте к этому присутствие всех их лидеров, победную серию и более высокое положение в таблице.Игра проходила в непростых погодных условиях. В день матча в Ростове-на-Дону пошёл сильный снег и не прекращался почти до самого конца игры. Возможно, ещё и поэтому матч получился достаточно медленным и безголевым. С самого начала ослабленный потерями «Ростов» пошёл в атаку большими силами. На 5-й минуте счёт обязан был открывать Али Соу. Но Сослан Джанаев отразил удар в упор ростовского нападающего. Несколько минут спустя после контратаки Дмитрий Полоз вышел один на один, но бить не стал, а вместо этого полез финтить и мяч потерял. В середине тайма сочинцы отодвинули игру от своей штрафной. После стандарта форвард Антон Заболотный проверил на прочность стойку ворот Сергея Песьякова. В ответ на это жёлто-синие огрызнулись острейшей атакой, однако швед Понтус Альмквист упустил вернейший голевой момент.Во втором отрезке вечера с остротой было ещё хуже. «Сочи» всё также не рвался атаковать и уже с 70-х минут принялся тянуть время при каждом подходящем случае. «Ростов» же нападал, но получалось не слишком остро. В концовке «курортники» остались в меньшинстве после грубого фола и прямой красной карточки Никиты Бурмистрова. Голов не было. Итог – ничья 0:0.12 марта ростовчане сразятся в гостях с «Химками». В турнирной таблице РПЛ они на 5 месте из 16.