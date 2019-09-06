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ФК «Ростов» разгромил сборную Сирии

ФК «Ростов» разгромил сборную Сирии
Ростовские футболисты в миротворческом матче крупно обыграли национальную сборную Сирии – 3:0.

В перерыве в чемпионатах стран, связанном с матчами сборных команд, «Ростов» провёл товарищеский матч с основной национальной командой Сирии. Атмосфера была дружеской, но борьбы, увы, не было – даже полумолодёжным составом «Ростов» расправился с соперником без особых проблем.

Гости начали очень бойко – нанесли несколько ударов, много атаковали. На 10-й минуте прямую красную карточку получил польский защитник «Ростова» Мацей Вилюш. Но на его место выпустили Евгений Чернова – так решили организаторы. Инициатива к тому времени уже перешла к ростовчанам. На 14-й минуте Арсений Логашов после подачи углового в упор «расстрелял» голкипера Сирии – 1:0. На 27-й минуте матча стандартные положения вновь принесли успех дончанам – вновь отличился Арсений Логашов, добивший мяч в сетку после того, как Сплинов угодил в штангу. Гости почти ничего не могли создать в атаке. На 39-й минуте матча Александр Саплинов дальним ударом в ближний нижний угол довёл счёт до крупного – 3:0.

Во второй части вечера тренерский штаб «Ростова» выпустил нескольких игроков молодёжного состава. При этом жёлто-синие всё равно владели большим игровым преимуществом. Лучшим игроком матча признан капитан команды и местный воспитанник Хорен Байрамян. Итог матча – крупная победа «Ростова» 3:0, но результат в таких матчах не имеет никакого значения.

Теперь ростовчане проведут следующий матч 16 сентября. В 9-м туре РПЛ команда Валерия Карпина сразится с «Ахматом» (Грозный).

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