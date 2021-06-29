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ФК «Ростов» разгромил чемпиона Словении

ФК «Ростов» разгромил чемпиона Словении
Донские футболисты на австрийском сборе сыграли против действующего чемпиона Словении и одержали уверенную победу. Подопечные Валерия Карпина превзошли соперника по всем статьям.

На 15-й минуте Али Соу открылся, получил мяч от Кенто Хашимото и мастерски послал игровой снаряд в сетку мимо голкипера - 1:0. На какое-то время словенцы игру выровняли, но всё равно чувствовалось, что россияне сильнее.

Игровое преимущество воплотилось в голы во втором тайме. Николай Комличенко сначала добил мяч в ворота после удара Дениса Терентьева, а затем оформил дубль, реализовав выход один на один с паса Дмитрия Полоза - 3:0. Победную точку обводящим ударом поставил Данил Глебов. Итог – крупная победа «Ростова» - 4:0.

23 июля «жёлто-синие» в первом туре РПЛ сыграют на своём поле с «Динамо» (Москва).

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