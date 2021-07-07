ФК "Ростов" проиграл вице-чемпиону Сербии

Донские футболисты уступили белградскому "Партизану" - 0:1.В ходе УТС в Австрии ростовчане сыграли с многократным чемпионом Сербии и Югославии "Партизаном". В прошедшем чемпионате чёрно-белые финишировали вторыми. "Ростов" же, напомним, закончил в середине таблицы РПЛ, и ни о каких высоких местах не было и речи.Игра была не слишком активной. Вероятно, оба наставника результату не придавали особого значения. В первые минуты матч был закрытым, почти без опасных моментов. Ближе к середине тайма на поле пошло более интенсивное действо. Кенто Хашимото проверил на прочность штангу. Сербы ответили сразу двумя выходами один на один, однако в этих эпизодах Егор Бабурин угрозу от своих ворот отвёл.Во втором части вечера "Партизан" открыл счёт - эффективный удар из пределов штрафной площади выполнил Марко Милованович - 0:1. К концу встречи россияне так и не сумели уйти от поражения. Итог - проигрыш с минимальным счётом.До конца сборов у подшефных Валерия Карпина запланировано ещё четыре спарринга - 12 июля против московского "Локомотива", в этот же день против венгерской "Кишварды", 16 июля против английского "Бёрнли" и 17-го числа против венгерского "Гонведа".Стартовый официальный матч нового чемпионата состоится 23 июля, когда в первом туре РПЛ "Ростов" в родных стенах сразится с "Динамо" (Москва).