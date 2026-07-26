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ФК «Ростов» проиграл «Оренбургу» в первом матче сезона

ФК «Ростов» проиграл «Оренбургу» в первом матче сезона
«Ростов» проиграл «Оренбургу» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Виктор Мелехин вывел дончан вперед на 47-й минуте. Ростовчане шли к победе, но хозяева изменили ход игры. На 84-й минуте уральцы сравняли счет благодаря голу Руслана Куля. В следующем эпизоде Андрей Касаджиков обрадовал местных болельщиков. В итоге встреча закончилась победой «Оренбурга» со счетом в 2:1.

В следующем матче ростовчане сыграют на выезде с московской «Родиной».
Фото: ФК «Ростов».
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