ФК «Ростов» проиграл «Оренбургу» в первом матче сезона
«Ростов» проиграл «Оренбургу» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
Виктор Мелехин вывел дончан вперед на 47-й минуте. Ростовчане шли к победе, но хозяева изменили ход игры. На 84-й минуте уральцы сравняли счет благодаря голу Руслана Куля. В следующем эпизоде Андрей Касаджиков обрадовал местных болельщиков. В итоге встреча закончилась победой «Оренбурга» со счетом в 2:1.
В следующем матче ростовчане сыграют на выезде с московской «Родиной».