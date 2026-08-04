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ФК «Ростов» продемонстрировал результативность, забив четыре мяча в двух матчах

ФК «Ростов» продемонстрировал результативность, забив четыре мяча в двух матчах
ФК «Ростов» продемонстрировал впечатляющую результативность, забив четыре мяча в двух матчах.

Команда отличилась в стартовом поединке Кубка России и во втором туре РПЛ. В играх отличились не только футболисты из «старой гвардии», но и новички. К примеру, в кубковом матче с «Акроном» голы реализовали: Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов.

Главный тренер Джонатан Альба был удивлен такой результативностью.

«Мы всегда стремимся играть так, но такой результат выпадает нечасто», — отметил наставник.

Этот успех стал рекордом для клуба. За последние 20 лет, начиная с 2006 года, команда никогда не забивала четыре мяча в двух матчах подряд.
Фото: ФК Ростов
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