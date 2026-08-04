ФК «Ростов» продемонстрировал результативность, забив четыре мяча в двух матчах

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» продемонстрировал впечатляющую результативность, забив четыре мяча в двух матчах.Команда отличилась в стартовом поединке Кубка России и во втором туре РПЛ. В играх отличились не только футболисты из «старой гвардии», но и новички. К примеру, в кубковом матче с «Акроном» голы реализовали: Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов.Главный тренер Джонатан Альба был удивлен такой результативностью.«Мы всегда стремимся играть так, но такой результат выпадает нечасто», — отметил наставник.Этот успех стал рекордом для клуба. За последние 20 лет, начиная с 2006 года, команда никогда не забивала четыре мяча в двух матчах подряд.