ФК «Ростов» победил вице-чемпиона Норвегии

Фото: ФК Ростов

«Ростов» продолжает учебно-тренировочный сбор в Испании. На этот раз соперником по спаррингу был норвежский клуб «Мольде», который в сезоне-2021 занял второе место и летом будет играть в Лиге Конференций УЕФА.В первой половине игры жёлто-синие были намного активнее соперника. Ростовчане создали целый ряд голевых моментов, но реализовать пока получилось только один из них. Дмитрий Полоз после подачи Максима Турищева принял на грудь в окружении защитников и красиво катнул мяч в нижний угол – вратарь не успел среагировать, 1:0.В начале второго тайма «Ростов» основательно насел на ворота норвежцев. Второй гол не заставил себя долго ждал. Али Соу на скорости прошёл двоих защитников и пробил мимо вышедшего навстречу голкипера – 2:0! Далее тренерский штаб Виталия Кафанова провёл целый ряд замен. На поле появились Фольмер, Селява, Сильянов, Кнудсен, Голенков. Но даже после этого картина мало изменилась – «Ростов» без особых проблем удержал победный счёт.Ближайшая официальна игра намечена на 27 февраля, когда жёлто-синие примут «Крылья Советов» (Самара). Пока что в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги «Ростов» находится на 14 строчке из 16 и борется за выживание в элите российского футбола.