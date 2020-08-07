ФК «Ростов» победил в первом матче сезона

Чемпионат России среди клубов Премьер-Лиги стартовал. В первом туре «Ростов» сражался в Саранске с «Тамбовом». В прошедшем сезоне «волки» бились за сохранение прописки в элите российского футбола и выбрались-таки, остались в РПЛ, несмотря на плохой старт. А вот «Ростов» в прошлом чемпионате решал совсем другие задачи: всю дистанцию был в группе лидеров. При этом подшефные Валерия Карпина «Тамбову» как раз уступили в обеих встречах. Тогда было достаточно неожиданно, и с тех пор «Тамбов» расценивают как неудобного для дончан оппонента.В первые минуты игры «Ростов» прибрал инициативу к рукам. Команда хозяев старалась действовать вторым номером, от обороны. «Жёлто-синие» взялись за осаду ворот Сергея Рыжикова. Стартовый натиск «волки» сдержали, но на 21-й минуте гости всё-таки счёт открыли. Болгарин Ивелин Попов сделал классную подачу, и игровой снаряд после рикошета от защитника пришёл прямо на голову Павлу Мамаеву, который легко пробил мимо голкипера – 0:1! Через пару минут Бактиёр Зайнутдинов из выгодного положения после передачи Эльдора Шомуродова пробил, к сожалению, во вратаря.Во второй части матча «Тамбов» прибавил, и у них начало кое-что получаться в атаке. Однако «Ростов» всё же смотрелся сильнее. По ходу второго отрезка игры на поле появились долечивающийся плеймейкер Роман Ерёменко, фланговый полузащитник Хорен Байрамян, недавно прибывший из Японии опорник Кенто Хасимото.А острых моментов было слишком мало. Игра получилась скупой на яркие эпизоды, но главное, что «жёлто-синие» взяли своё - три очка. «На классе», как иногда говорят в таких случаях. В целом команда Валерия Карпина была лучше по всем показателям: владение мячом (56%), угловые (4 против 1 у «Тамбова»), удары в створ ворот (5:1).В другой игре первого дня РПЛ ЦСКА на выезде превзошёл «Химки» - 2:0.В следующем туре «Ростов» примет 15 августа на своём стадионе чемпиона - петербургский «Зенит».