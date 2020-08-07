ФК «Ростов» победил в первом матче сезона
Чемпионат России среди клубов Премьер-Лиги стартовал. В первом туре «Ростов» сражался в Саранске с «Тамбовом». В прошедшем сезоне «волки» бились за сохранение прописки в элите российского футбола и выбрались-таки, остались в РПЛ, несмотря на плохой старт. А вот «Ростов» в прошлом чемпионате решал совсем другие задачи: всю дистанцию был в группе лидеров. При этом подшефные Валерия Карпина «Тамбову» как раз уступили в обеих встречах. Тогда было достаточно неожиданно, и с тех пор «Тамбов» расценивают как неудобного для дончан оппонента.
В первые минуты игры «Ростов» прибрал инициативу к рукам. Команда хозяев старалась действовать вторым номером, от обороны. «Жёлто-синие» взялись за осаду ворот Сергея Рыжикова. Стартовый натиск «волки» сдержали, но на 21-й минуте гости всё-таки счёт открыли. Болгарин Ивелин Попов сделал классную подачу, и игровой снаряд после рикошета от защитника пришёл прямо на голову Павлу Мамаеву, который легко пробил мимо голкипера – 0:1! Через пару минут Бактиёр Зайнутдинов из выгодного положения после передачи Эльдора Шомуродова пробил, к сожалению, во вратаря.
Во второй части матча «Тамбов» прибавил, и у них начало кое-что получаться в атаке. Однако «Ростов» всё же смотрелся сильнее. По ходу второго отрезка игры на поле появились долечивающийся плеймейкер Роман Ерёменко, фланговый полузащитник Хорен Байрамян, недавно прибывший из Японии опорник Кенто Хасимото.
А острых моментов было слишком мало. Игра получилась скупой на яркие эпизоды, но главное, что «жёлто-синие» взяли своё - три очка. «На классе», как иногда говорят в таких случаях. В целом команда Валерия Карпина была лучше по всем показателям: владение мячом (56%), угловые (4 против 1 у «Тамбова»), удары в створ ворот (5:1).
В другой игре первого дня РПЛ ЦСКА на выезде превзошёл «Химки» - 2:0.
В следующем туре «Ростов» примет 15 августа на своём стадионе чемпиона - петербургский «Зенит».