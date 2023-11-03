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ФК «Ростов» победил «Урал» в Кубке России со счетом 2:1

ФК «Ростов» победил «Урал» в Кубке России со счетом 2:1
Донские футболисты на своем поле обыграли соперника из Екатеринбурга. Благодаря победе в последнем туре группового этапа «желто-синие» вышли в плей-офф «верхней» части сетки Кубка России.

Первый тайм ФК «Ростов» буквально висел на воротах «Урала». После нескольких попыток ростовские спортсмены забили гол. Виктор Мелёхин, получив мяч в чужой штрафной после аута, продавил двух защитников и пробил с острого угла между ног голкипера. Этот гол стал для 19-летнего футболиста дебютным в основном составе команды.

Во второй части игры «Урал» отыграл одно очко. Гильерме Шеттине дальним ударом отправил мяч в верхний угол ворот «желто-синих». В середине тайма Николай Комличенко снова увеличил счет. После паса Даниила Уткина он переправил мяч в дальний угол.

Оставшаяся часть матча прошла напряженно: острые эпизоды возникали снова и снова. Однако третий гол так никто и не забил. Встреча завершилась счетом 2:1 в пользу ростовского ФК.

Фото: Николай Викулов.
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