ФК «Ростов» победил грозненский «Ахмат»



В этом туре конкуренты ростовчан в борьбе за первое место в РПЛ уже сыграли свои встречи, и победили в обоих случаях. Петербургский «Зенит» обыграл дома тульский «Арсенал» 3:1, а «Краснодар» был сильнее самарских «Крыльев Советов», 4:2. Также нельзя забывать, что тройку лидеров продолжает преследовать московский ЦСКА, который в этом туре тоже добился победы – 2:0 на выезде с «Тамбовом». Это всё значило, что «Ростов» обязан был побеждать. И победил.



Но в первом тайме лучше играли как раз грозненцы. На 17-й минуте команда гостей получила право на пенальти. После удара по воротам Ризвана Уциева мяч угодил в прижатую руку Евгения Чернова, и судья спорный момент решил в пользу гостей. С точки албанский игрок «Ахмата» Одисе Роши был точен – 0:1. «Ростов» много атаковал, но не хватало последнего паса.



Во втором тайме команда хозяев всё же забила. На 54-й минуте Хорен Байрамян расторопнее других сыграл на добивании после дальнего выстрела Романа Ерёменко – 1:1. Через несколько минут гости остались в меньшинстве. За грубый фол прямую красную карточку схлопотал Антон Швец. И почти сразу же «Ростов» вышел вперёд. Норвежский полузащитник жёлто-синих Матиас Норманн забил очень красивый гол дальним ударом под перекладину. Виталий Гудиев выручить свою команду не сумел. В дальнейшем ростовчане контролировали ход игры и довели матч до победы.



Выигрыш для подопечных Валерия Карпина стал третьим подряд. В следующем туре «Ростов» сыграет 21 сентября на выезде с «Тамбовом». Ближайший домашний матч состоится в Ростове-на-Дону 28 сентября, когда дончане будут принимать московское «Динамо».



