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ФК «Ростов» переиграл «Локомотив» со счетом 2:1

ФК «Ростов» переиграл «Локомотив» со счетом 2:1
Ростовчане в Австрии провели товарищеский матч со столичным «Локомотивом». Команда Валерия Карпина имела заметное игровое преимущество и вполне ожидаемо выиграла, хотя исторически «красно-зеленые» для «Ростова» являются самыми неудобными оппонентами.

В первой половине встречи игра была, скорее, равной. И те, и другие создали кое-какие шансы, однако с реализацией дела не заладились. Первые 45 минут встречи команды отыграли впустую – 0:0.

Во второй части матча ростовчане были более успешными. Николай Комличенко заработал пенальти и сам же его хладнокровно реализовал - 1:0. За девять минут до конца встречи Роман Тугарев использовал ошибку вратаря соперника и удвоил преимущество «жёлто-синих». В самом конце поединка «Локомотив» отыграл один мяч, но выигрыш в матче достался «Ростову», 2:1.

Теги: ФК Ростов

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