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ФК «Ростов» опубликовал видео из раздевалки после победного матча с «Локомотивом»

ФК «Ростов» опубликовал видео из раздевалки после победного матча с «Локомотивом»
Футбольный клуб «Ростов» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом». Запись появилась на официальном канале «жёлто-синих». Оно представляет собой нарезку лучших моментов подготовки к игре и самого матча. Конечно, оператор не забыл заглянуть в раздевалку донских футболистов, где они праздновали победу. Под громкие аплодисменты в помещение вошёл тренер Валерий Карпин.

Напомним, матч «Ростов» - «Локомотив», проходивший в Москве, закончился со счётом 2:1 в пользу «жёлто-синих». Победу принесли два гола Элдора Шомуродова и невероятные сейвы Евгения Чернова.

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