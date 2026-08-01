Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» обыграл «Родину» во 2-м туре РПЛ. Встреча состоялась в Москве 31 июля.Счет в начале матча открыли хозяева поля. Автором гола стал Икер Позо. На 16-й минуте Иван Комаров вернул дончан в игру.На 52-й минуте матча «Ростов» вышел вперёд благодаря автоголу, который забил Митя Крижан. Позже отличился Андрей Лангович, который удвоил преимущество гостей, забив второй мяч. На 74-й минуте Умар Сако забил в свои ворота, что позволило сопернику сократить отставание до одного мяча — счёт стал 2:3. Финальную точку в матче поставил Даниил Шанталий, забивший четвёртый гол.Соперники не успели отыграть два мяча. Итогом футбольной игры стал счет 4:2 в пользу ростовчан. Для «Ростова» это первые три очка после двух туров РПЛ.