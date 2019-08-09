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ФК «Ростов» обыграл «Крылья Советов»: фоторепортаж

ФК «Ростов» обыграл «Крылья Советов»: фоторепортаж
ФК «Ростов» обыграл на домашнем поле «Крылья Советов». 12 августа встреча закончилась со счётом 1:0.

Первый и единственный гол хозяева поля забили на 33-й минуте. Алексей Ионов «прострелил» в центр штрафной площади, где Элдор Шомуродов умело подставил ногу, отправив мяч в ворота соперников.



Во втором тайме, несмотря на все усилия гостей и несколько опасных моментов у ворот ростовчан, сравнять счёт не удалось. Матч завершился в пользу «жёлто-синих».

Вспомним самые яркие моменты игры в фоторепортаже нашего корреспондента.

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