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ФК «Ростов» объявил о продлении контракта с Алексеем Мироновым

ФК «Ростов» объявил о продлении контракта с Алексеем Мироновым
Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о продлении контракта с центральным полузащитником Алексеем Мироновым. Новое соглашение рассчитано до июня 2030 года, что гарантирует сохранение ключевого игрока в составе «желто-синих» на ближайшие четыре года.

Пресс-служба клуба сообщила об этой важной новости в социальных сетях сегодня, 27 июня. Решение о продолжении сотрудничества подчеркивает доверие тренерского штаба и руководства клуба к молодому и перспективному игроку.

Алексей Миронов, являющийся воспитанником московского «Локомотива», присоединился к донской команде летом 2022 года. За это время он успел зарекомендовать себя как важный игрок основного состава, демонстрируя стабильную игру и прогресс.

В минувшем сезоне Миронов принял участие в 31 матче за «Ростов», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Фото: Фк Ростов
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