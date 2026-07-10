ФК «Ростов» на домашнем стадионе примет московский ЦСКА 8 августа

Фото: ФК Ростов

Чемпионат России стартует 25 июля, и ФК «Ростов» на домашнем стадионе примет московский ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги.Фанаты и аналитики уже прогнозируют исход встречи. Большинство из них считают, что «Ростов» победит. Более 60% опрошенных ожидают, что ростовчане одолеют ЦСКА.Но результаты товарищеских игр вызывают беспокойство. Донская команда потерпела три поражения подряд, причем соперниками были клубы из Первой лиги.По итогам прошлого сезона «Ростов» занял 10-е место. Несмотря на трудности и потерю очков, команда избежала стыковых матчей.