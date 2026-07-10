ФК «Ростов» на домашнем стадионе примет московский ЦСКА 8 августа
Чемпионат России стартует 25 июля, и ФК «Ростов» на домашнем стадионе примет московский ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги.
Фанаты и аналитики уже прогнозируют исход встречи. Большинство из них считают, что «Ростов» победит. Более 60% опрошенных ожидают, что ростовчане одолеют ЦСКА.
Но результаты товарищеских игр вызывают беспокойство. Донская команда потерпела три поражения подряд, причем соперниками были клубы из Первой лиги.
По итогам прошлого сезона «Ростов» занял 10-е место. Несмотря на трудности и потерю очков, команда избежала стыковых матчей.