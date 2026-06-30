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ФК «Ростов» может лишиться еще одного защитника

ФК «Ростов» может лишиться еще одного защитника
ФК «Ростов» может лишиться еще одного защитника. По информации спортивных каналов, египтянин Эяд Эль-Аскалани, скорее всего, будет отдан в аренду другому клубу.

Недавно стало известно, что Хорен Байрамян, являющийся легендой донского клуба, покинул команду. Это может создать проблемы для «Ростова» на позиции защитника.

В сентябре 2024 года Эль-Аскалани получил серьёзную травму, что привело к его отсутствию на поле в течение полутора лет. Клуб взял на себя расходы на дорогостоящую операцию и реабилитационные процедуры. Вернулся на поле игрок только в 2026 году.

Из-за длительного отсутствия на поле его рыночная стоимость упала с 500 тысяч до 300 тысяч евро.
Фото: ФК Ростов
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