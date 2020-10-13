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ФК «Ростов» может лишиться полузащитника и нападающего

ФК «Ростов» может лишиться полузащитника и нападающего
Форвард и бэк футбольного клуба «Ростов» могут на время покинуть команду. Об этом сообщил sports.ru.

По данным инсайдера, 29-летний полузащитник Арсений Логашев и 22-летний нападающий Александр Долгов имеют все шансы оказаться в составе «Химок». Подмосковный клуб договорился с донской командой об аренде игроков. Покинуть «желто-синих» спортсмены могут уже в конце нынешнего сезона.

Логашев и Долгов не часто выходят на поле в составе «Ростова». В ходе сезона бэк провел только четыре матча, а форвард – пять. Они не сильно проявляют активность, да и не забили ни одного гола.

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