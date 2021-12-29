ФК «Ростов» интересуется защитником казахстанского «Ордабасы»

Фото: ФК «Томь»

Футбольный клуб «Ростов» заинтересовался защитником казахстанского «Ордабасы». Речь идет о 26-летнем Александре Клещенко, сообщает metaratings.ru. Трансфер может укрепить оборону «желто-синих».Сейчас Клещенко выступает в чемпионате Казахстана за «Ордабасы». В прошлом чемпионате спортсмен провел 22 игры и забил один гол. На его счету также шесть встреч в Кубке страны.Кроме того, футболист играл в составе следующих команд: «Томь», «Кубань», «Енисей» и «Тоболь».По данным портала transfermarkt.ru, переход Клещенко обойдется минимум в 400 тысяч евро. Максимум его можно приобрести за один миллион евро.