ФК «Ростов» хочет выкупить Кирилла Щетинина у «Зенита»

Фото: ФК Ростов.

ФК «Ростов» собирается выкупить полузащитника «Зенита». Предложение по выкупу 20-летнего Кирилла Щетинина уже направили в санкт-петербургский клуб.Спортсмен начал выступать за «желто-синих» с 2021 года. Изначально он вошел в молодежный состав, но вскоре пополнил «основу». За прошедший сезон он проявил себя как результативного нападающего. Щетинин забил два гола и совершил одну голевую передачу.Футболист переходил в «Ростов» на правах аренды с возможностью выкупа. Именно этой возможностью и собирается воспользоваться донской клуб. Как сообщил РБ Спорт, сумма выкупа составит 450 тысяч евро (более 31 миллиона рублей).«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России. «Ростов», который вновь возглавил Валерий Карпин, закончил турнир на 9-м месте.