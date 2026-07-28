ФК «Ростов» готовится к матчу с «Родиной» в Москве: прогноз на встречу

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» готовится к матчу с «Родиной» в Москве. Игра состоится в рамках второго тура РПЛ 31 июля. Аналитики представили свои прогнозы на встречу.По мнению экспертов, донская команда имеет шансы на победу. «Родина», вероятно, не сможет забить ни одного мяча в этом матче. Такие выводы специалисты сделали на основе результатов первого тура, где «Ростов» уступил «Оренбургу», а «Родина» — «Спартаку».Обе команды, как ожидается, не порадуют болельщиков забитыми мячами. В первом туре они показали слабую игру в атаке. «Родина» не забила ни одного гола, а «Ростов» ограничился одним точным ударом. Сомнительно, что в предстоящем матче будет забито более 2,5 гола.Некоторые эксперты предполагают, что матч завершится без голов, то есть команды сыграют вничью.В турнирной таблице «Ростов» занимает 12-е место, а «Родина» — 15-е среди 16 участников чемпионата.