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Джонатан Альба высказался о матче, в котором «Ростов» забил четыре безответных мяча

Джонатан Альба высказался о матче, в котором «Ростов» забил четыре безответных мяча

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал матч Кубка России с «Акроном», в котором дончане победили со счетом 4:0.

После игры тренер признался, что такая победа стала неожиданной, потому что его команде удалось забить много. При этом испанский специалист отметил, что его команда всегда стремится так играть всегда.

- У наших ворот тоже были моменты, хотя у ворот соперника было больше моментов. Что касается реализации моментов, получилось хорошо, – подытожил Альба.
Фото: ФК «Ростов»
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