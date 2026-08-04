Джонатан Альба высказался о матче, в котором «Ростов» забил четыре безответных мяча

Фото: ФК «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал матч Кубка России с «Акроном», в котором дончане победили со счетом 4:0.После игры тренер признался, что такая победа стала неожиданной, потому что его команде удалось забить много. При этом испанский специалист отметил, что его команда всегда стремится так играть всегда.- У наших ворот тоже были моменты, хотя у ворот соперника было больше моментов. Что касается реализации моментов, получилось хорошо, – подытожил Альба.