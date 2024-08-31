Двое пловцов из города Шахты стали призерами Паралимпиады в Париже

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Двое пловцов из Ростовской области стали призерами Паралимпийских игр в Париже. Спортсмены из города Шахты Владимир Сотников и Дарья Лукьяненко оказались в числе лучших атлетов с нарушением зрения.Владимир завоевал серебряную медаль в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине. Он финишировал за 57,95 секунды. Дарья участвовала в заплыве на 400 метров в вольном стиле. Она преодолела расстояние за 5 минут 4,37 секунды, что позволило ей взять бронзу.На прошлых Паралимпийских играх – 2020 в Токио Владимир и Дарья также стали призерами в своих дисциплинах. Сотников выиграл золото, а Лукьяненко – серебро.