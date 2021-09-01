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Донской пловец стал призером Паралимпийских игр по плаванию

Донской пловец стал призером Паралимпийских игр по плаванию
Донской спортсмен завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио. Александр Скалиух занял третье место, уступив 3,35 секунды.

Пловец из Таганрога преодолел 100 метров баттерфляем за 53,84 секунды. Золото взял австралиец Уильям Мартин, финишировавший на 57,19 секунды. С отрывом в 2,24 пришел итальянец Симоне Барлаам. Еще через 1,095 секунд финиша достиг Скалиух.

27-летний паралимпиец Александр Скалиух - многократный чемпион мира и Европы. Шест лет назад, в 2015 году, ему присвоили звание заслуженного мастера спорта.

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