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Донской боксёр Дмитрий Кудряшов уступил в титульном бою

Донской боксёр Дмитрий Кудряшов уступил в титульном бою
Волгодонский профессиональный боксёр Дмитрий Кудряшов, выступающий в первом тяжёлом весе, провёл бой против Евгения Тищенко. На кону был титул чемпиона мира в соответствующей весовой категории по версии WBC International.

Поединок прошёл с преимуществом Тищенко, которое было особенно заметно в последних раундах, где более возрастной Кудряшов (35 лет, на 5 лет старше противника) заметно сдал. Досрочного окончания боя не было – всё дошло до судейского решения. Арбитры единогласно отдали титул Тищенко - 99-90, 100-89, 100-89.

Проигрыш стал для Кудряшова вторым к ряду. В мае 2021 года дончанин уступил Евгению Романову в подмосковных Химках. Теперь в послужном списке «Русской Кувалды» по профессионалам значится пять поражений (из них три - нокаутом) и 24 победы (23 - нокаутом).
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