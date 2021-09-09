Донской боксёр Дмитрий Кудряшов уступил в титульном бою

Волгодонский профессиональный боксёр Дмитрий Кудряшов, выступающий в первом тяжёлом весе, провёл бой против Евгения Тищенко. На кону был титул чемпиона мира в соответствующей весовой категории по версии WBC International.Поединок прошёл с преимуществом Тищенко, которое было особенно заметно в последних раундах, где более возрастной Кудряшов (35 лет, на 5 лет старше противника) заметно сдал. Досрочного окончания боя не было – всё дошло до судейского решения. Арбитры единогласно отдали титул Тищенко - 99-90, 100-89, 100-89.Проигрыш стал для Кудряшова вторым к ряду. В мае 2021 года дончанин уступил Евгению Романову в подмосковных Химках. Теперь в послужном списке «Русской Кувалды» по профессионалам значится пять поражений (из них три - нокаутом) и 24 победы (23 - нокаутом).