«Изголодались по тренировкам»: ростовских спортсменов не пускают в залы

Несмотря на нестабильную ситуацию в регионе и рост заболевших коронавирусом, правительство продолжает снимать ряд ограничений. Однако спортивные школы до сих пор остаются закрытыми. Никому неизвестно, когда можно будет вернуться в залы и возобновить тренировочный режим. А пока тренеры проводят занятия на открытом воздухе: в частных дворах, на спортивных площадках и стадионах. Спортсмены и их наставники рассказали, как они возвращаются в спорт после длительных «каникул» и чего ждут от предстоящего сезона.Настолько долгого перерыва в карьере ростовских спортсменов никогда не было. Онлайн-тренировки, контроль по сотовой связи, маленькое пространство для выполнения разных упражнений - с такими сложностями ростовчане, которые ведут активный образ жизни, столкнулись впервые. В конце марта у спортсменов состоялись последние тренировки перед самоизоляцией. Каждый понимал, что ситуация быстро не решится.Дмитрий в прошлом - тоже спортсмен-пловец, кандидат в мастера спорта (КМС). В его практике похожих ситуаций не случалось. Спортивные школы и бассейны закрывались по разным причинам. Тогда пловцы приходили тренироваться на другие открытые площадки. Сейчас и такой возможности нет.Кого-то карантин застал в процессе подготовки к соревнованиям. Екатерина Пышняк, 18-летняя легкоатлека из Ростовской области, была на сборах вместе со своей московской командой, когда узнала о режиме самоизоляции.Как только всех закрыли по домам, тренерам пришлось надеяться только на сознательность своих учеников, а спортсменам - стать более ответственными. Каждый рассчитывал на себя, работал на личный результат. Многие наставники проводили онлайн-тренировки или требовали записывать выполненный комплекс упражнений на видео и отправлять в электронном виде. Но не для всех видов спорта подходил такой вариант.Тем, кто занимается лёгкой атлетикой, тоже пришлось непросто. Весь тренировочный процесс у них строится на беге, но возможности бегать не было. Все спортсмены, конечно, чувствовали послабление, но на замену стадионной дорожке, ринга, татами, бассейна пришли гири, утяжелители, гантели, резинки для фитнеса.Возвращаться к прежнему тренировочному режиму после карантина оказалось нелегко.Некоторые спортивные школы стали проводить по две тренировки в день: утром и вечером, чтобы быстрее нагнать упущенное.Но к нормальным тренировкам с тренерами вернулись не все спортсмены. Новички и малыши, пришедшие в спорт незадолго до карантина, продолжают выполнять комплексы упражнений дома.Вся сложность «ковидной» ситуации в спорте заключается в непонимании. Тренера и их ученики не знают, когда для них стартанёт новый сезон, начнутся соревнования, а главное - откроются спортшколы.Более того, это «незнание» охватывает все виды спорта. На 2020 год были запланированы разного уровня соревнования: городские, областные, ЮФО, отбор на мир, Европу. Но всё, разумеется, перенеслось на неопределённый срок. Все спортсмены и тренеры ждут распоряжения правительства. А пока продолжают тренироваться. Успокаивает то, что не только Ростовская область, но и Россия, и мир находятся в одинаковых условиях.