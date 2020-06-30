«Изголодались по тренировкам»: ростовских спортсменов не пускают в залы
Несмотря на нестабильную ситуацию в регионе и рост заболевших коронавирусом, правительство продолжает снимать ряд ограничений. Однако спортивные школы до сих пор остаются закрытыми. Никому неизвестно, когда можно будет вернуться в залы и возобновить тренировочный режим. А пока тренеры проводят занятия на открытом воздухе: в частных дворах, на спортивных площадках и стадионах. Спортсмены и их наставники рассказали, как они возвращаются в спорт после длительных «каникул» и чего ждут от предстоящего сезона.
Настолько долгого перерыва в карьере ростовских спортсменов никогда не было. Онлайн-тренировки, контроль по сотовой связи, маленькое пространство для выполнения разных упражнений - с такими сложностями ростовчане, которые ведут активный образ жизни, столкнулись впервые. В конце марта у спортсменов состоялись последние тренировки перед самоизоляцией. Каждый понимал, что ситуация быстро не решится.
- Последняя тренировка в бассейне у нас была 27 марта. Как тренер я чувствовал, что всё затянется надолго, но не мог представить, что настолько. Пошёл уже четвертый месяц, как мы не можем вернуться в спортклуб, - рассказал тренер по плаванию Дмитрий Кушнер.
Дмитрий в прошлом - тоже спортсмен-пловец, кандидат в мастера спорта (КМС). В его практике похожих ситуаций не случалось. Спортивные школы и бассейны закрывались по разным причинам. Тогда пловцы приходили тренироваться на другие открытые площадки. Сейчас и такой возможности нет.
Кого-то карантин застал в процессе подготовки к соревнованиям. Екатерина Пышняк, 18-летняя легкоатлека из Ростовской области, была на сборах вместе со своей московской командой, когда узнала о режиме самоизоляции.
- Последняя нормальная тренировка была на сборах в Кисловодске. Уже тогда я знала, что должен начаться карантин, так как в Москве его ввели. Сразу после сборов вернулась домой, в Каменск-Шахтинский, и перешла на тренировки в домашних условиях, - поделилась юная легкоатлетка.
Как только всех закрыли по домам, тренерам пришлось надеяться только на сознательность своих учеников, а спортсменам - стать более ответственными. Каждый рассчитывал на себя, работал на личный результат. Многие наставники проводили онлайн-тренировки или требовали записывать выполненный комплекс упражнений на видео и отправлять в электронном виде. Но не для всех видов спорта подходил такой вариант.
- Многие тренеры проводили со своими учениками тренировки онлайн. Я этим не занимался. Считаю, если человек хочет, он будет делать, а если желания нет, то и говорить не о чем. Мои пловцы знали, откуда можно брать задания для домашней тренировки. Но опять же, делал тот, кто хотел. Я своим ребятам сказал, что карантин для них будет летними каникулами. А в июле и августе мы, наоборот, продолжим тренироваться, - объяснил свой подход Дмитрий Кушнер.
Тем, кто занимается лёгкой атлетикой, тоже пришлось непросто. Весь тренировочный процесс у них строится на беге, но возможности бегать не было. Все спортсмены, конечно, чувствовали послабление, но на замену стадионной дорожке, ринга, татами, бассейна пришли гири, утяжелители, гантели, резинки для фитнеса.
- Тренировки дома - это более щадящий режим. Мы тренировались с тренером онлайн каждый день. Помимо этого, каждое утро я бегала по 3-4 километра, а потом ещё занималась сама. Разумеется, через экран - это не то. Три месяца у меня не было спарринг-партнёра. А в нашем виде спорта это просто необходимо, - отметила Карина Таноян, КМС по карате.
Возвращаться к прежнему тренировочному режиму после карантина оказалось нелегко.
- Мы занимаемся уже две недели. Бассейны закрыты, но выходим из ситуации - проводим тренировки на Гребном канале вместе с триатлонистами. На первом занятии у всех детей были испуганные глаза, они не понимали, что происходит. Конечно, многие растеряли прежнюю форму, это было сразу видно. Но спортсмены уже привыкли к нагрузкам и более-менее вернулись в прежнее физическое состояние, - сказал тренер по плаванию.
Некоторые спортивные школы стали проводить по две тренировки в день: утром и вечером, чтобы быстрее нагнать упущенное.
- Поскольку я занималась дома, было очень легко влиться в тренировочный процесс. Сейчас мы на стадионе проводим около двух часов. Если тренер недоволен, то можем бегать и все три часа, - поделилась 17-летняя легкоатлетка из Ростова Яна Калачёва.
Но к нормальным тренировкам с тренерами вернулись не все спортсмены. Новички и малыши, пришедшие в спорт незадолго до карантина, продолжают выполнять комплексы упражнений дома.
- Сейчас тренируются только те, кто в сборной области и регулярно выступает на соревнованиях и первенствах чемпионата России. Я тоже вхожу в их число. За всё время мы «изголодались» по тренировкам! И теперь они проходят с таким большим удовольствием. Физически мы устаём, но морально уже не так выматываемся, - отметила Карина Таноян.
Вся сложность «ковидной» ситуации в спорте заключается в непонимании. Тренера и их ученики не знают, когда для них стартанёт новый сезон, начнутся соревнования, а главное - откроются спортшколы.
- В нашем регионе это просто какое-то безобразие, всех держат в неведении. Моим коллегам из Москвы заранее дали информацию, когда снимут карантин, откроют бассейны, разрешат тренироваться и так далее. У нас все молчат, только слухи ходят, - посетовал Дмитрий Кушнер.
Более того, это «незнание» охватывает все виды спорта. На 2020 год были запланированы разного уровня соревнования: городские, областные, ЮФО, отбор на мир, Европу. Но всё, разумеется, перенеслось на неопределённый срок. Все спортсмены и тренеры ждут распоряжения правительства. А пока продолжают тренироваться. Успокаивает то, что не только Ростовская область, но и Россия, и мир находятся в одинаковых условиях.