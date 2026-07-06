Четыре футболиста «Ростова» выбрали новые игровые номера

Фото: ФК «Ростов»

Футболисты «Ростова» Егор Голенков, Иван Комаров и Ибрагим Мафус Аджаса сменили игровые номера.Нападающий Егор Голенков выбрал сменил число с 69 на 17. Иван Комаров, ранее выступавший под 62 номером, после ухода Кирилла Щетинина забрал себе «десятку». Нигерийский полузащитник Ибрагим Мафус Аджаса, который практически ни разу не появлялся на поле, застолбил за собой 11 номер.Многие болельщики не разделили решения футболистов и клуба. Они считают, что номер на спине необходимо заслужить. Так, автор самого популярного авторского канала о желто-синих Никита Кириленко заявил, что подобное распределение номеров отражает текущие кадровые проблемы команды.