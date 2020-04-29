Чемпионом женской Суперлиги стал баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ»

Донские спортсменки заняли первое место в чемпионате России «Суперлига – Первый дивизион». Решение об окончании сезона-2019/2020 приняли 29 апреля баскетбольные клубы РФ.Из-за пандемии вируса COVID-19 был проведен досрочный подсчет очков среди участников соревнования. Таким образом, баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» стал чемпионом «Суперлиги-1», одержав победу в 39 играх из 44. Кроме того, донские красавицы обогнали по очкам курский «Динамо-Фарм» и омский «Нефтяник».По всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса приостановлены спортивные соревнования. Баскетбольные игры женской лиги тоже вошли в число перенесенных на неопределенный срок. Ростовские спортсменки продолжают готовиться к новым победам на самоизоляции в домашних условиях, хоть им и не хватает командных тренировок.