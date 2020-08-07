«Чайка» разгромно проиграла первый домашний матч сезона

В прошлом году «Алания» играла в ПФЛ (третья по силе лига) и по итогам чемпионата заняла второе место. В особом порядке владикавказцам разрешили заявиться в ФНЛ (вторую по силе лигу России). «Чайка» же играет тут уже второй сезон, а официальные лица клуба вовсю делают громкие заявления, мол, мы уже одной ногой в Премьер-Лиге. В межсезонье «Чайка» набрала новых игроков, сменила логотип на ультрасовременный цвета «синего экрана смерти» и удержала главного тренера от ухода в команду РПЛ. В такой ситуации домашняя игра против клуба, недавно вышедшего из болота южной зоны ПФЛ, сулила только лёгкую победу. Особенно если учитывать, что в первой игре «Алания» почти без шансов уступила дома хабаровскому СКА - 2:4. А на деле получилось совсем не так.В первом тайме игра была примерно равной. Некоторым преимуществом владели хозяева поля, но до действительно острых моментов дело почти не доходило – у коллектива явные трудности с атакой. А во втором тайме гости по-настоящему ошарашили амбициозный донской клуб. Сначала Ислам Машуков на 50-й минуте счёт открыл – 0:1. Далее «красно-жёлтые» стали остро играть на контратаках, раз за разом пугая болельщиков хозяев. Впереди у «Чайки» не клеилось ничего стоящего. Матч катился к победе «Алании» с минимальным счётом. Но уже в компенсированное время «барсы» нанесли по сельским амбициям ещё два увесистых удара. На 91-й и 96-й минутах две контратаки закончились голами – Хетаг Качиев и Батраз Гурциев (кстати, бывший игрок «Чайки»). Итог – разгром, 0:3, который явно не вписывается в долгосрочные планы по выходу в Лигу чемпионов (есть и такие).Поражение отбросило ростовский клуб на 19-е место из 22 в турнирной таблице ФНЛ – тут уже речь не о повышении. В следующем туре «Чайка» постарается добыть очки на выезде в матче с ивановским «Текстильщиком», который идёт на седьмом месте (12 августа).