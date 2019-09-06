«Чайка» переиграла «Ротор»



«Чайка» перед матчем имела серию из трёх побед подряд. Причём две из них были разгромными. Соперники, правда, были не такими сильными, но на сей предстояло сыграть против клуба, который реально претендует на выход в РПЛ. Но даже против такой сильной команды «Чайка» играла достойно и добилась заслуженной победы.



В первом тайме «Ротор» создал множество полумоментов, которые никак не мог довести до ума. «Чайка» же, напротив, крайне бережно распорядилась своими шансами. На 8-й минуте Марат Шайморданов замкнул навес в штрафную площадь – 1:0. После промежутка некоторого преимущество команды гостей «Чайка» удвоила счёт. Голкипер «Ротора» Юрий Нестеренко пропустил в ближний угол с дальней дистанции. Андрей Павленко отважился на удар и не прогадал – 2:0 после первого тайма.



Во второй части матча «Чайка» продолжила искать счастье у чужих ворот и большую часть тайма не закрывалась на своей половине поля. Гости же всё-таки сумели отквитать один гол и обострить интригу. Антон Пискунов после ошибки Дмитрия Арапова на выходе поразил верхний угол ворот «Чайки», 2:1. Времени было ещё предостаточно, однако скорее песчанокопцы были ближе к третьему голу, нежели «Ротор» ко второму. Подшефные Дмитрия Воецкого одерживают четвёртую победу подряд (если считать Кубок).



«Чайка» набирает 17 баллов и поднимается на 8 место в турнирной таблице ФНЛ. Следующая игра будет очередной проверкой на прочность. Соперник – один из лидеров чемпионата, подмосковные «Химки». Игра состоится 14 сентября. Ближайший домашний матч пройдёт в Песчанокопском 21 сентября. В этот день «Чайка» будет принимать ФК «Краснодар-2».

