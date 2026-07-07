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«Чайка» не сможет выступить в новом сезоне Второй лиги

«Чайка» не сможет выступить в новом сезоне Второй лиги

ФК «Чайка» пропустит сезон-2026/27 Второй лиги. По сведениям спортивных СМИ, песчанокопцы не прошли лицензирование из-за отсутствия подтверждения финансовой устойчивости клуба.

В течение июня неоднократно появлялись сообщения о серьезных финансовых проблемах «Чайки». Ситуацию осложнили наложенный трансферный бан и массовый уход футболистов вместе с тренерским штабом.

Прошлый сезон также оказался для команды неудачным. Под руководством Дмитрия Комбарова «Чайка» заняла последнее место в Первой лиге и покинула турнир.

Будущее клуба остается неопределенным.
Фото: ФК «Чайка»
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