«Чайка» не сможет выступить в новом сезоне Второй лиги
ФК «Чайка» пропустит сезон-2026/27 Второй лиги. По сведениям спортивных СМИ, песчанокопцы не прошли лицензирование из-за отсутствия подтверждения финансовой устойчивости клуба.
В течение июня неоднократно появлялись сообщения о серьезных финансовых проблемах «Чайки». Ситуацию осложнили наложенный трансферный бан и массовый уход футболистов вместе с тренерским штабом.
Прошлый сезон также оказался для команды неудачным. Под руководством Дмитрия Комбарова «Чайка» заняла последнее место в Первой лиге и покинула турнир.
Будущее клуба остается неопределенным.