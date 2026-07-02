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Бывший футболист «Ростова» продолжает свою карьеру в клубах первой лиги

Бывший футболист «Ростова» продолжает свою карьеру в клубах первой лиги
Бывший футболист «Ростова» Николай Поярков продолжает свою карьеру в клубах первой лиги. Он перешёл из саратовского «Сокола» в волгоградский «Ротор». Об этом игрок сообщил в социальных сетях.

Соглашение между игроком и волгоградским клубом рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один год. Николай Поярков ранее выступал за клубы чемпионата России, такие как «Рубин» и «Факел», а последним клубом в Премьер-лиге для него стал «Ростов».

Контракт с «Ротором» был подписан в 2019 году. Все эти семь лет Поярков играл на правах аренды в командах первой лиги, но ему всё же удалось вернуться на поле за «Ростов» в 2024 году, несмотря на восстановление после травмы.

На июль 2026 года рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 тысяч евро, что эквивалентно примерно 17,8 миллиона рублей.
Фото: ФК Ростов
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