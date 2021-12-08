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Бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулу проводили в последний путь

Бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулу проводили в последний путь
Во Всемирный день футбола, 10 декабря, в последний путь проводили бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулу. Церемония прощания со спортсменом и тренером прошла на Северном кладбище Ростова со всеми почестями.

Усопшего Игоря Гамулу отпели в 14-м часу дня у храма Покрова Пресвятой Богородицы. Провожали тренера в последний путь близкие и те, кто работал с ним: семья, друзья, спортивные воспитанники, коллеги. Проститься с ним пришли Валерий Гончаров — футболист ростовского СКА, который вместе с Гамулой завоевал Кубок СССР в 1981 году, бывший тренер сборной России Сергей Балахнин, а также главный тренер России по футболу Валерий Карпин.

Напомним, бывшего главного тренера «желто-синих» не стало 8 декабря на 62-м году жизни. Дату прощания с футболистом выбрали не случайно: в последний путь его проводили 10 декабря - во Всемирный день футбола.

Большую часть жизни спортсмен отдал донскому футболу. Затем вошел в состав ростовского СКА, с которым выиграл Кубок СССР в 1981 году. В 1990-х завершил спортивную карьеру и стал тренером. Прививал любовь к футболу и воспитывал победителей чемпионатов. В 2011-2017 годах Гамула тренировал «молодежку» «Ростова», а в 2014-м возглавлял и основной состав донских игроков.

В 2021 году тренер прекратил работу с ФК «Ростов», но не перестал следить за его судьбой. Игорь Гамула поддерживал дружеские отношения и с игроками, и с тренерами. Благодарные футболисты и все, кто знал Игоря Васильевича, пришли в этот день отдать дань памяти и проводить его в последний путь.
Фото: РостовРу
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