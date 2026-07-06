Бразильский новичок «Ростова» может впервые выйти на поле за донскую команду

Фото: ФК Ростов

7 июля бразильский новичок «Ростова» может впервые выйти на поле. Команда отправилась в Воронеж на товарищескую игру против «Факела».Игор Ногейра, который недавно заключил контракт с «Ростовом» на два года, также может принять участие в матче, как сообщили в пресс-службе клуба.Отмети, что донская команда показывает неоднозначные результаты в товарищеских матчах. К примеру, ростовчане обыграли со счетом 19:0 «Сандату» из Сальского района. Но сыграли всухую ничью с командой второй лиги из Ставрополя.