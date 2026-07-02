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Бразилец Игор Ногейра высказался о популярности «Ростова» за рубежом

Бразилец Игор Ногейра высказался о популярности «Ростова» за рубежом

Новичок «Ростова» Игор Ногейра поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с донским клубом.

По словам бразильского защитника, о желто-синих хорошо знают не только в России, но и за ее пределами.

31-летний футболист официально стал игроком «Ростова» 1 июля. Стороны заключили соглашение на два сезона.

— Я успел изучить историю клуба. Это очень хорошая команда с большой историей. О «Ростове» знают в Бразилии и других странах, и я счастлив находиться здесь, — сказал Ногейра.

Игор Ногейра ранее играл за такие клубы, как «Флуминенсе», «Фигейренсе», «Санта-Клара», «Жил Висенте», «Шавиш», «Масатлан» и «Сабах».
Фото: ФК «Ростов»
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