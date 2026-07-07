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Боснийский вратарь Хидает Ханкич официально покинул футбольный клуб «Ростов». Эту информацию можно найти в профиле игрока. По данным портала transfermarkt, с 30 июня Ханкич остается без клуба. Пресс-служба команды не прокомментировала уход футболиста.В 2024 году голкипер присоединился к донской команде, где от него ждали ярких выступлений на поле. Однако за два сезона он лишь несколько раз появлялся в составе, и в основном ворота защищали Одоевский и Ятимов. Из-за отсутствия игровой практики стоимость Ханкича снизилась с 750 тысяч до 250 тысяч евро.Контракт игрока был рассчитан до 30 июня 2026 года, но его не продлили. Вероятно, руководство клуба решило не продлевать соглашение с Ханкичем, который, несмотря на отсутствие матчей, стабильно получал заработную плату. По информации с сайта salarysport.com, в 2024 году голкипер зарабатывал около трех миллионов рублей в месяц.