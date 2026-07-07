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Боснийский вратарь Хидает Ханкич официально покинул футбольный клуб «Ростов»

Боснийский вратарь Хидает Ханкич официально покинул футбольный клуб «Ростов»
Боснийский вратарь Хидает Ханкич официально покинул футбольный клуб «Ростов». Эту информацию можно найти в профиле игрока. По данным портала transfermarkt, с 30 июня Ханкич остается без клуба. Пресс-служба команды не прокомментировала уход футболиста.

В 2024 году голкипер присоединился к донской команде, где от него ждали ярких выступлений на поле. Однако за два сезона он лишь несколько раз появлялся в составе, и в основном ворота защищали Одоевский и Ятимов. Из-за отсутствия игровой практики стоимость Ханкича снизилась с 750 тысяч до 250 тысяч евро.

Контракт игрока был рассчитан до 30 июня 2026 года, но его не продлили. Вероятно, руководство клуба решило не продлевать соглашение с Ханкичем, который, несмотря на отсутствие матчей, стабильно получал заработную плату. По информации с сайта salarysport.com, в 2024 году голкипер зарабатывал около трех миллионов рублей в месяц.

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Фото: соцсети
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