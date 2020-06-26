Болельщикам рассказали, кто сможет попасть на матч «Ростов» - «Краснодар»
Футбольным фанатам разъяснили, кто сможет присутствовать на матче «Ростов» - «Краснодар». Игра в рамках 25-го тура РПЛ состоится 1 июля на «Ростов Арене» и начнётся в 20 часов.
В связи с действующими правилами проведения спортивных мероприятий трибуны могут быть заполнены максимум на 10% - это для того, чтобы обеспечить дистанцию между болельщиками. В пресс-службе «жёлто-синих» рассказали, что попасть на матч смогут большинство владельцев сезонных абонементов. Исключением являются пригласительные и абонементы людей старше 65 и младше 14 лет. Билетов в продаже нет.
Все фанаты, которые могут прийти на игру, получат СМС с номером своего места. Каждый человек должен иметь защитную маску и перчатки. Всем болельщикам измерят температуру.
Напомним, 27 июня «Ростов» провёл победный матч с «Арсеналом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.