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Болельщикам рассказали, кто сможет попасть на матч «Ростов» - «Арсенал»

Болельщикам рассказали, кто сможет попасть на матч «Ростов» - «Арсенал»
Стало известно, кто сможет присутствовать на матче «Ростов» - «Арсенал». Игра в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в донской столице 27 июня.

В пресс-службе «жёлто-синих» рассказали, что на стадион пропустят только владельцев сезонных абонементов ФК «Ростов». Исключением являются пригласительные абонементы, а также оформленные для детей до 14 лет и людей старше 65 лет. Билеты продаваться не будут.
Болельщиков рассадят так, чтобы занято было только 10% мест и между людьми соблюдалась дистанция. Сообщение с номером сидения отправят заранее на номер мобильного телефона. Фанатов без масок и перчаток не пропустят.

В этот раз на поле планируют выпустить основной состав «Ростова», который пока сидит на карантине. Ранее у шести игроков нашли коронавирус, из-за чего на матч с «Сочи» 19 июня вышла «молодёжка».

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