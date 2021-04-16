Батайчанка победила в конкурсе фитнес-бикини

Жительница Батайска, мать двоих детей Олеся Кочеткова, победила в конкурсе фитнес-бикини. Соревнования «Кубок Дона» состоялись 18 апреля в Ростове-на-Дону, сообщаетДевушка обошла 17 участниц в категории до 158 сантиметров, но стала второй в абсолютной категории.Олеся Кочеткова уже участвовала в областных соревнованиях по фитнес-бикини в 2019 году и становилась чемпионкой «Кубка Дона». А затем вошла в топ-8 на чемпионате России.В прошлом году батайчанка во второй раз стала мамой и ненадолго ушла из спорта.– Год назад я радовалась рождению второй принцессы, а сейчас уверенно забираю победу на «Кубке Дона». Подготовка была непростой, так как после родов прошло всего семь месяцев, – рассказала чемпионка.Через пару месяцев усердных тренировок тренер Алексей Сенковенко предложил Олесе готовиться к турнирам весеннего сезона. Девушка признается, что подготовка с маленьким ребенком на руках давалась ей тяжело. Но все получилось во многом благодаря любящему супругу.– Дальше – на Россию! – поделилась планами Олеся.