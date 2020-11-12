Арбитром матча Лиги наций Азербайджан – Черногория назначен ростовчанин Сергей Иванов

Рефери из Ростова Сергей Иванов назначен главным судьей матча Лиги наций Азербайджан – Черногория. Игра состоится в 20:00 по мск 14 ноября в хорватском городе Запрешич.Помогать Иванову будут боковой арбитр ростовчанин Роман Усачев, а также Валерий Данченко и резервный арбитр Кирилл Левников.Судейская карьера Сергея Иванова началась в 2014 году. За шесть лет он отметился в таких крупных матчах, как финал Кубка России 2015-2016 годов, игры элитного юношеского Euro-2016 и юношеской лиги УЕФА-2015/2016.