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Арбитром матча Лиги наций Азербайджан – Черногория назначен ростовчанин Сергей Иванов

Арбитром матча Лиги наций Азербайджан – Черногория назначен ростовчанин Сергей Иванов
Рефери из Ростова Сергей Иванов назначен главным судьей матча Лиги наций Азербайджан – Черногория. Игра состоится в 20:00 по мск 14 ноября в хорватском городе Запрешич.

Помогать Иванову будут боковой арбитр ростовчанин Роман Усачев, а также Валерий Данченко и резервный арбитр Кирилл Левников.

Судейская карьера Сергея Иванова началась в 2014 году. За шесть лет он отметился в таких крупных матчах, как финал Кубка России 2015-2016 годов, игры элитного юношеского Euro-2016 и юношеской лиги УЕФА-2015/2016.

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