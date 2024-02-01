Анна Шапошникова стала лучшим игроком в матче ГК «Ростов-Дон» — «Звезда»
Гандболистка «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче со звенигородской «Звездой». Наибольшее количество голосов болельщики отдали Анне Шапошниковой (51%). Результаты зрительского голосования «желто-черные» опубликовали на своей странице в соцсетях 31 января.
Также в тройку лучших традиционно вошла голкипер Анастасия Казьменко (46% голосов). На третьем месте — разыгрывающая Екатерина Зеленкова (24%).
Выездной матч состоялся днем ранее, 30 января на площадке в Звенигороде. Ростовчанки вырвались вперед с первых минут, не оставляя шансов на ничью до самого конца. К концу первого тайма счет на табло был 16:22. Еще через полчаса донские красавицы увеличили отрыв до девяти мячей. Итог — разгромное поражение хозяек площадки — 29:38.
Благодаря победе, «Ростов-Дон» прошел в четвертьфинал Кубка России. Екатерина Зеленкова и Анна Шапошникова забили на двоих 11 мячей (6 и 5 соответственно). Отличилась и вратарь «желто-черных». Анастасия Казьменко перехватила 14 из 30 мячей, сделав 46% сейвов.