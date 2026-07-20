Андрея Чайку назначили новым гендиректором ФК «Ростова»

Фото: ФК «Чайка».

Совет директоров ФК «Ростов» назначил Андрея Чайку на должность руководителя клуба. Он приступил к своим обязанностям с 17 июля.Андрей Чайка родился в селе Песчанокопское Ростовской области. В 2000 году он окончил РГЭУ по специальности «Менеджмент», является кандидатом экономических наук.- На новом рабочем месте руководитель займется разработкой долгосрочной стратегии развития, управленческой структурой ФК, развитием системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, коммерческим блоком и повышением спортивной конкурентоспособности команды. Программа развития ФК «Ростов» будет представлена совету директоров осенью текущего года,- сказано в сообщении.При этом, Игорь гончаров останется в системе АО ФК «Ростов».