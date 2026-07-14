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Андрей Чайка близок к назначению в «Ростов»

Андрей Чайка близок к назначению в «Ростов»

В ближайшие дни Андрей Чайка может стать генеральным директором ФК «Ростов». Об этом информирует Donday.

Андрей Чайка считается одним из самых успешных менеджеров Ростовской области. В 1997 он создал в селе Песчанокопском футбольный клуб «Чайка», который прошел путь от любительского статуса до участника Первой футбольной лиги.

Разговоры о потенциальном назначении Андрея Чайки ходят с 2024 года. Однако тогда все оставалось на уровне слухов. В случае назначения на пост гендиректора желто-синих Андрей Чайка выйдет из состава одноименного клуба.
Фото: ФК «Чайка»
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