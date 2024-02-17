Фото: Гандбольный клуб «Ростов-Дон»

Анастасию Казьменко признали лучшей гандболисткой в матче против «Кубани». Результаты зрительского голосования «желто-синие» разместили на своей странице в социальных сетях.Встреча с кубанскими гандболистками прошла 15 февраля. К концу первого тайма у спортсменок из Ростова было небольшое преимущество – 13:8. Во второй половине игры «жёлто-зелёные» пытались не отставать. Однако ближе к концу дончанки смогли вырваться вперед. Ростовская команда победила со счетом 28:21.По личным показателям лучшими в составе «Ростов-Дона» были Валерия Кирдяшева (7 голов), Дарья Стаценко (4) и Екатерина Зеленкова (3). У «Кубани» Анастасия Шавман забила 7 мячей. Однако фанаты на первое место определили Анастасию Казьменко.