Фото: ФК Ростов

Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора ФК «Ростов». Это стало известно после того, как его имя исчезло из раздела «Руководство» на официальном сайте клуба.Спортивные издания подтвердили эту информацию, однако пресс-служба команды пока не сделала официального заявления по этому поводу. Есть предположение, что решение об уходе Рыскина могло быть связано с изменениями в руководстве клуба. Напомним, что ранее должность генерального директора занял Андрей Чайка, сменив на этом посту Игоря Гончарова.Рыскин проработал на должности спортивного директора с середины 2017 года. На данный момент неизвестно, кто займет его место.