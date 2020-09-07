Академия ФК «Ростов» вошла в список лучших футбольных академий России

Академия футбольного клуба «Ростов» стала одной из 12 лучших футбольных академий России, сообщает пресс-служба команды.Теперь «молодежка» может принять участие в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ), которая стартует 19 сентября. Играть в турнире будут команды «Ростов-2003» и «Ростов-2004» (16-17 лет). Календарь ЮФЛ будет представлен позже.По мнению руководителя академии Антона Тупикова, участие в турнире – лучшее решение по переходу игроков из детско-юношеского футбола в профессиональный.Напомним, статус «Футбольная академия высшей категории» был присвоен ФК «Ростов» в 2019 году. Спустя некоторое время клуб стал «Региональным центром РФС».