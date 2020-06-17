4:1: ФК «Ростов» проигрывает «Сочи» (видео)

Игроки ФК "Ростов" проигрывают ФК "Сочи". Первый тайм закончился со счетом 4:1 в пользу сочинцев.На 52-й секунде иры гол забил Роман Романов. Однако дальше соперники только успевали забивать голы в ворота ростовчан.Из-за ошибки ростовских футболистов, было пенальти. Вратарь Денис Попов великолепно отразил мяч, который бил Антон Заболотный.Несмотря на маленькую победу, дальше сочинцы забили еще несколько голов.На перерыв команды ушли со счетом 4:1 в пользу хозяев матча.Напомним, против ФК "Сочи" вышли играть парни из молодежного состава "Ростова". По словам автора единственного гола в ворота сочинцев Романа Романова, соперники выигрывают только в физической подготовке.