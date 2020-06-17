4:1: ФК «Ростов» проигрывает «Сочи» (видео)
Игроки ФК "Ростов" проигрывают ФК "Сочи". Первый тайм закончился со счетом 4:1 в пользу сочинцев.
На 52-й секунде иры гол забил Роман Романов. Однако дальше соперники только успевали забивать голы в ворота ростовчан.
Из-за ошибки ростовских футболистов, было пенальти. Вратарь Денис Попов великолепно отразил мяч, который бил Антон Заболотный.
Несмотря на маленькую победу, дальше сочинцы забили еще несколько голов.
На перерыв команды ушли со счетом 4:1 в пользу хозяев матча.
Напомним, против ФК "Сочи" вышли играть парни из молодежного состава "Ростова". По словам автора единственного гола в ворота сочинцев Романа Романова, соперники выигрывают только в физической подготовке.