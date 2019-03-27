22-летний гонщик из Новочеркасска взял серебро на соревнованиях по мотоспорту



В Ставропольском крае прошли состязания по мотоспорту, в которых приняли участие титулованные спортсмены из многих регионов России. 22-летний Сергей Курашев представлял родной город Новочеркасск.



Свободный класс – самая трудная категория в соревнованиях. Участвуя в ней, гонщики могут продемонстрировать свои навыки и умения обращаться с двухколесным «конем» в различных условиях. Здесь и естественные неровности, и крутые трамплины, и резкие повороты.



Сергей бился за первое место против действующего чемпиона России Семена Рогозина из Екатеринбурга. Всю гонку соперники не уступали друг другу, оставив остальных участников заезда позади.



Равные по силам спортсмены пересекли финишную черту, и судья объявил результаты. Гонка закончилась победой Семена. Новочеркасец пришел вторым, уступив всего одну секунду.