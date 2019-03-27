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22-летний гонщик из Новочеркасска взял серебро на соревнованиях по мотоспорту

22-летний гонщик из Новочеркасска взял серебро на соревнованиях по мотоспорту
В Ставропольском крае прошли состязания по мотоспорту, в которых приняли участие титулованные спортсмены из многих регионов России. 22-летний Сергей Курашев представлял родной город Новочеркасск.

Свободный класс – самая трудная категория в соревнованиях. Участвуя в ней, гонщики могут продемонстрировать свои навыки и умения обращаться с двухколесным «конем» в различных условиях. Здесь и естественные неровности, и крутые трамплины, и резкие повороты.

Сергей бился за первое место против действующего чемпиона России Семена Рогозина из Екатеринбурга. Всю гонку соперники не уступали друг другу, оставив остальных участников заезда позади.
22-летний гонщик из Новочеркасска взял серебро на соревнованиях по мотоспорту
Равные по силам спортсмены пересекли финишную черту, и судья объявил результаты. Гонка закончилась победой Семена. Новочеркасец пришел вторым, уступив всего одну секунду.

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