11-летний ростовчанин стал бронзовым призером европейского шахматного турнира



11-летний Григорий Симонян из донской столицы завоевал почетное третье место на турнире Европы по шахматам среди школьников. Состязания прошли в Румынии 9 июня.



Ростовчанин выступал в возрастной группе до 13 лет. В результате всех партий донской шахматист набрал 6,5 очка, за что и получил бронзу. Завоевав почетное третье место, он добавил себе 50 пунктов международного шахматного рейтинга.



Однако на блицтурнире Григорию Симоняну не было равных. Он занял первое место, обыграв всех своих сверстников.



Стоит отметить, что юный спортсмен Григорий Симонян уже принял участие в сотнях различных соревнований и турниров. Его рейтинг в классических шахматах превысил 2 000, что говорит о высоком уровне мастерства молодого ростовчанина.